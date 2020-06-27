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Центр классической гомеопатии ОЛЛО (Москва) (499) 678-21-17

+7 (499) 678-21-17    ЦЕНТР КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ ОЛЛО: ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ, ЛЕЧЕНИЕ    OLLO2008@INBOX.RU

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Гомеопатия: лекарства

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ЦЕНТР КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ "ОЛЛО"

Производство гомеопатических лекарств
лицензия № 00172-ЛС от 03 апреля 2018 г

тел./факс +7 (499) 678-21-17, тел. +7 (499) 188-25-85, +7 (963) 977-74-38

http://ollo.norna.ru    OLLO2008@INBOX.RU

Принимаются заявки на изготовление
портативных аптечек на 80 и 40 препаратов по 1,4 г.

Прием заказов на гомеопатические препараты
С понедельника по пятницу: с 9-00 до 19-00 по тел. +7(499) 678-21-17, +7(499) 188-25-85, +7(905) 774-96-51,
+7(963)977-74-38
с понедельника по пятницу: с 19-00 до 21-00 по тел. +7 (916) 297-24-09
в субботу: с 10-00 до 16-00 по тел. +7(499) 678-21-17, +7(499) 188-25-85, +7(905) 774-96-51, +7(963)977-74-38

Гомеопатические препараты фирмы "ОЛЛО" можно приобрести в Аптеках:
- "БИТ", г. Москва, м. Динамо, ул. Нижняя Масловка, д. 20.
Тел. +7 (495) 614-57-58.
График работы: ежедневно с 08:00 до 24:00
- "Статус" ("Фармамир") г. Королев Московской области, проспект Королёва, дом 5, корпус 1.
В Торговом Центре "Статус", цокольный этаж.
Тел. +7 (985) 567-02-20. График работы: с 9-00 до 21-00
Адреса и телефоны аптек, где можно самостоятельно приобрести наши гомеопатические препараты, находятся в разделе "Аптеки"

Курсы по гомеопатии
ООО "ОЛЛО" совместно с Автономной некоммерческой организацией высшего образования "Международный Университет Восстановительной медицины" АНО ВО "МУВМ" проводит курсы повышения квалификации по гомеопатии. Курсы проходят по адресу: Москва, Ярославское шоссе, д.26. Курсы повышения квалификации по классической гомеопатии переносятся на неопределенный срок. Приглашаем врачей, а так же всех желающих, интересующихся гомеопатией.
Основные темы курсов по классической гомеопатии:
учение С. Ганеманна на практике, лечение новорожденных и детей первого года жизни гомеопатией, антипсорная терапия.
Бесплатные семинары по гомеопатии на темы:.
ЛМ-разведения, лечение ОРВИ и гриппа гомеопатией.
Телефон для записи на курсы и семинары: +7 (916) 3074450, rokes23@mail.ru


Объявления, анонсы, вакансии

Объявления, анонсы, вакансии

Новые гомеопатические препараты в разведениях до С1000

Подробная информация о препарате Лиана большая

Вакансия врача-гомеопата

Аптеки с большим ассортиментом гомеопатии

Бесплатные семинары по гомеопатии для врачей

Компания «ОЛЛО» выпустила книгу «Хронические болезни, их особая природа и гомеопатическое лечение» д-ра Самуэля Ганеманна

Компания «ОЛЛО» зарегистрировала новый гомеопатический препарат ЛИАНА БОЛЬШАЯ

Новые гомеопатические аптечки из дуба

Компания «ОЛЛО» начала выпускать препараты по методу Корсакова

Новая упаковка гомеопатических лекарств с 2017 г.

Вакансии

Вакансия в аптеку

Требуются представители фирмы «ОЛЛО» для работы в Москве и в регионах

Гомеопатической клинике Салюс (Зеленоград) требуются врачи-гомеопаты
Гомеопатия: лекарства

Гомеопатия: лекарства

Заказать гомеопатические препараты

Лекарства для врачей

Курдлипид от ожирения

Аптечки гомеопатические

Центр гомеопатии «ОЛЛО» награжден дипломом Российского и Московского Фондов защиты прав потребителей
Обучение гомеопатии

Обучение гомеопатии

Курсы повышения квалификации по классической гомеопатии переносятся на неопределенный срок

Курсы по гомеопатии - общая информация

Обучение в регионах

Темы курсов по гомеопатии

Оплата курсов гомеопатии

Лекции по основам гомеопатии для врачей
Новости гомеопатии

Новости гомеопатии

27-й Всемирный гомеопатический конгресс 24-27.06.2020, г. Измир (Турция)

Россияне рассчитывают на знания сотрудников аптек о гомеопатии

Баварский парламент проголосовал за научное исследование гомеопатии

Страховым компаниям в Германии разрешат оплачивать гомеопатические препараты за счет медицинской страховки

Французская общественность вступилась за гомеопатию

Исследования клинических результатов в области гомеопатии

Физики впервые показали квантовую природу пептидов

Гомеопатия для "чайников"

Людмила Фатуева: «Семен Николаевич Корсаков – пионер кибернетики»

Выпущено второе издание книги Беллы Штерншис "От Астмы до Язвы. 61 клинический случай из практики врача-гомеопата"

Научные исследования Международной медицинской гомеопатической лиги (LMHI)

Книга "Хронические болезни, их особая природа и гомеопатическое лечение"

Шел, поскользнулся, упал, очнулся... всегда поможет Арника С6!

Влияние гомеопатического препарата Курдлипид на состояние жирового обмена у женщин находящихся в периоде перименопаузы
Газета о гомеопатии

Газета о гомеопатии

Что такое гомеопатия

Применение гомеопатии при различных заболеваниях

Гомеопатия для беременных, кормящих и грудных детей

Лечение гомеопатией избыточного веса и ожирения

Гомеопатические лекарства

История гомеопатии

Лечебные диеты

Здоровый образ жизни

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О гомеопатии

Врачи-гомеопаты - авторы статей
Курдлипид

Курдлипид

КУРДЛИПИД - новое гомеопатическое средство для лечения ожирения

Никто не знает как, но гомеопатические лекарства действуют (Курдлипид - первый российский гомеопатический препарат для коррекции веса)

Курдлипид - эффективный, безвредный и дешевый гомеопатический препарат, применяемый для лечения ожирения и цереброваскулярных заболеваний

Информация по препарату Курдлипид от ООО «ОЛЛО»

Как похудеть с препаратом Курдлипид
Книги on-line

Книги on-line

C. Ганеман

Ж. Шаретт. Практическое гомеопатическое лекарствоведение

Э. Фаррингтон. Гомеопатическая фармакодинамика

Гомеопатический центр "ОЛЛО" тел./факс +7 (499) 678-21-17, тел. +7 (499) 188-25-85, +7 (963) 977-74-38, e-mail: OLLO2008@INBOX.RU. При перепечатке, копировании, цитировании или адаптации любой части текста обязательна ссылка на Гомеопатический центр "ОЛЛО" (Москва), Интернет-адрес http://ollo.norna.ru, ФИО автора статьи. Сделано при помощи RuniBase. Дизайн сайта: врач-гомеопат Расторгуев Д.В.




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