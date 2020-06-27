гомеопатия

Прием заказов на гомеопатические препараты
Гомеопатические препараты фирмы "ОЛЛО" можно приобрести в Аптеках:
С понедельника по пятницу: с 9-00 до 19-00 по тел. +7(499) 678-21-17, +7(499) 188-25-85, +7(905) 774-96-51,
+7(963)977-74-38
с понедельника по пятницу: с 19-00 до 21-00 по тел. +7 (916) 297-24-09
в субботу: с 10-00 до 16-00 по тел. +7(499) 678-21-17, +7(499) 188-25-85, +7(905) 774-96-51, +7(963)977-74-38
- "БИТ", г. Москва, м. Динамо, ул. Нижняя Масловка, д. 20.
Тел. +7 (495) 614-57-58.
График работы: ежедневно с 08:00 до 24:00
- "Статус" ("Фармамир") г. Королев Московской области, проспект Королёва, дом 5, корпус 1.
В Торговом Центре "Статус", цокольный этаж.
Тел. +7 (985) 567-02-20. График работы: с 9-00 до 21-00
Адреса и телефоны аптек, где можно самостоятельно приобрести наши гомеопатические препараты, находятся в разделе
"Аптеки"
Курсы по гомеопатии
ООО "ОЛЛО" совместно с Автономной некоммерческой организацией высшего образования "Международный Университет Восстановительной медицины" АНО ВО "МУВМ" проводит курсы повышения квалификации по гомеопатии. Курсы проходят по адресу: Москва, Ярославское шоссе, д.26. Курсы повышения квалификации по классической гомеопатии переносятся на неопределенный срок. Приглашаем врачей, а так же всех желающих, интересующихся гомеопатией.
Основные темы курсов по классической гомеопатии:
учение С. Ганеманна на практике, лечение новорожденных и детей первого года жизни гомеопатией, антипсорная терапия.
Бесплатные семинары по гомеопатии на темы:.
ЛМ-разведения, лечение ОРВИ и гриппа гомеопатией.
Телефон для записи на курсы и семинары: +7 (916) 3074450, rokes23@mail.ru