гомеопатия

http://ollo.norna.ru OLLO2008@INBOX.RU

Принимаются заявки на изготовление

портативных аптечек на 80 и 40 препаратов по 1,4 г.

Прием заказов на гомеопатические препараты

С понедельника по пятницу: с 9-00 до 19-00 по тел. +7(499) 678-21-17, +7(499) 188-25-85, +7(905) 774-96-51,

+7(963)977-74-38

с понедельника по пятницу: с 19-00 до 21-00 по тел. +7 (916) 297-24-09

в субботу: с 10-00 до 16-00 по тел. +7(499) 678-21-17, +7(499) 188-25-85, +7(905) 774-96-51, +7(963)977-74-38